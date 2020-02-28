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13:52   28 Февраля 2020
Весь мир

Депутат Федоров назвал американские соцсети угрозой безопасности России

Депутат Федоров назвал американские соцсети угрозой безопасности России

Американские социальные сети могут распространять фейки о действиях России в Сирии. Их работу нужно приостановить, уверен депутат Госдумы Евгений Федоров. Об этом он заявил Федеральному агентству новостей.

В результате авиаудара турецких войск в сирийской провинции Идлиб погибло более двух десятков военных. В интернете же стала активно распространятся недостоверная информация о количестве жертв. В связи с этим, турецкие власти ограничили доступ к социальным сетям Twitter, Instagram, Facebook, а также мессенджеру WhatsApp и ведеохостингу YouTube.

Депутат Госдумы Евгений Федоров объяснил такой шаг Анкары: во время военных действий цензура против иностранных соцсетей просто необходима. По мнению депутата, информационная война – неотъемлемая часть любого конфликта, а иностранные сети позволяют искажать факты, манипулируя общественным сознанием.

Депутат Федоров назвал американские соцсети угрозой безопасности России

«Я имею личный опыт, когда они по цензурным соображениям убирали какие-то ролики и информационные материалы, исходя из чисто политических соображений. У меня есть письмо от YouTube, где прямо говорится, что они руководствуются определенными инструкциями правительства США в политике в России. Естественно, американцы будут задействовать эти сети на территории России»,  — добавил депутат.

Парламентарий считает, что по примеру Турции стоит поступить и властям РФ. Дело в том, говорит Федеров, что «американские соцсети могут заниматься распространением недостоверной информации в угоду западным странам или, наоборот, блокировать материалы согласно позиции Вашингтона».

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Автор: Анна Калинина
#россия #сша #сирия #турция #политика #общество

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