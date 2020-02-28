Двум генералам за операцию в Сирии присвоили звания Героев России

Звание Героев России за участие в сирийской операции 23 февраля были присвоены начальнику Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Сергею Рудскому и командующему ВДВ генерал-полковнику Андрею Сердюкову.

Как сообщает в пятницу агентство ТАСС, ссылаясь на собственный источник, звезды Героев России Рудской и Сердюков получили в День защитника Отечества, 23 февраля.

Сергей Рудской в 2015 году возглавил Главное оперативное управление Генерального штаба Вооруженных сил России и руководил операциями российских войск в Сирии. Андрей Сердюков, в 2016 году назначенный командующим воздушно-десантными войсками, руководил в Сирии группировкой войск.