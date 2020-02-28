Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Марш Немцова становится инструментом оправдания терроризма

Марш Немцова становится инструментом оправдания терроризма

 Рейдерам не удалось прибрать к рукам липецкий завод «Свободный сокол»

Рейдерам не удалось прибрать к рукам липецкий завод «Свободный сокол»
Украине предрекли волнения похлеще Новых Санжар из-за земельной реформы

Украине предрекли волнения похлеще Новых Санжар из-за земельной реформы

 Украина вводит температурный контроль въезжающих из России

Украина вводит температурный контроль въезжающих из России
Мечты Эрдогана об Османской империи вгоняют Турцию в глубокую яму

Мечты Эрдогана об Османской империи вгоняют Турцию в глубокую яму

 Лавров призвал Анкару соблюдать договоренности по Идлибу

Лавров призвал Анкару соблюдать договоренности по Идлибу
Марш Немцова становится инструментом оправдания терроризма

Марш Немцова становится инструментом оправдания терроризма

 Рейдерам не удалось прибрать к рукам липецкий завод «Свободный сокол»

Рейдерам не удалось прибрать к рукам липецкий завод «Свободный сокол»
Украине предрекли волнения похлеще Новых Санжар из-за земельной реформы

Украине предрекли волнения похлеще Новых Санжар из-за земельной реформы

 Украина вводит температурный контроль въезжающих из России

Украина вводит температурный контроль въезжающих из России
Мечты Эрдогана об Османской империи вгоняют Турцию в глубокую яму

Мечты Эрдогана об Османской империи вгоняют Турцию в глубокую яму

 Лавров призвал Анкару соблюдать договоренности по Идлибу

Лавров призвал Анкару соблюдать договоренности по Идлибу
13:28   28 Февраля 2020
Россия

Двум генералам за операцию в Сирии присвоили звания Героев России

Двум генералам за операцию в Сирии присвоили звания Героев России

Звание Героев России за участие в сирийской операции 23 февраля были присвоены начальнику Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Сергею Рудскому и командующему ВДВ генерал-полковнику Андрею Сердюкову.

Как сообщает в пятницу агентство ТАСС, ссылаясь на собственный источник, звезды Героев России Рудской и Сердюков получили в День защитника Отечества, 23 февраля.

Сергей Рудской в 2015 году возглавил Главное оперативное управление Генерального штаба Вооруженных сил России и руководил операциями российских войск в Сирии. Андрей Сердюков, в 2016 году назначенный командующим воздушно-десантными войсками, руководил в Сирии группировкой войск.

Двум генералам за операцию в Сирии присвоили звания Героев России

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #армия #общество #генералы #герой россии #операция в сирии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...