Лавров заявил, что компромиссов с террористами в Сирии быть не должно

Россия выступает против того, чтобы искать компромиссы с террористами на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и Ливии.

Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что Москва выступает за налаживание инклюзивного диалога между политическими силами, а также за то, чтобы все внешние игроки уважали суверенитет и территориальную целостность государств.