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13:12   28 Февраля 2020
Весь мир

Лавров заявил, что компромиссов с террористами в Сирии быть не должно

Лавров заявил, что компромиссов с террористами в Сирии быть не должно

Россия выступает против того, чтобы искать компромиссы с террористами на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и Ливии.

Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что Москва выступает за налаживание инклюзивного диалога между политическими силами, а также за то, чтобы все внешние игроки уважали суверенитет и территориальную целостность государств.

«И, конечно, мы выступаем за то, чтобы никаких компромиссов с террористами, которые подняли голову после разразившейся в 2011 году "арабской весны" так называемой,… не было», — подчеркнул глава МИД РФ.

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Автор: Александр Люблинский
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