Лавров заявил, что компромиссов с террористами в Сирии быть не должно
Россия выступает против того, чтобы искать компромиссы с террористами на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и Ливии.
Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что Москва выступает за налаживание инклюзивного диалога между политическими силами, а также за то, чтобы все внешние игроки уважали суверенитет и территориальную целостность государств.
«И, конечно, мы выступаем за то, чтобы никаких компромиссов с террористами, которые подняли голову после разразившейся в 2011 году "арабской весны" так называемой,… не было», — подчеркнул глава МИД РФ.