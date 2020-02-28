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12:50   28 Февраля 2020
Россия

Электромобильную концепцию УАЗ «Хантер» представили в ЕС

Электромобильную концепцию УАЗ «Хантер» представили в ЕС

«Российская газета» опубликовала статью, в которой сообщается, как русский внедорожник УАЗ «Хантер» вдохновил чешскую компанию на создание необычного электромобиля. Речь идет о двух модификациях автомобиля с электродвигателем, который будет построен на базе легендарного российского внедорожника УАЗ «Хантер».

Сообщается, что изменения коснутся лишь технической части «Хантера» — внешность и дизайн автомобиля не претерпят каких-либо изменений. Электромобиль, который получил название MWM Spartan, оснастят мощным электродвигателем, а также аккумуляторными батареями с емкостью от 56 до 90 кВт/ч.

Электромобильная концепция «Хантера» объединит спортивные характеристики нового двигателя и внедорожные способности УАЗ. В Spartan сохранится полный привод, а также будет присутствовать возможность включения понижающей передачи. Компания также выпустит и версию электромобиля «Хантер» с правосторонним расположением руля, что позволит внедорожникам УАЗ открыть дорогу на рынки стран с левосторонним движением.

Ранее сообщалось, что Ульяновский автомобильный завод завершил сертификацию своего внедорожника «Хантер» в Чили. Автомобиль будет поставляться в эту страну в трех различных комплектациях.

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Автор: Александра Яровая
#россия #экономика #уаз хантер

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