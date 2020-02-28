Попытки демонизировать Россию и Китай говорят об отсутствии у США других рычагов давления

Демонизация Москвы и Пекина в глазах европейского общества со стороны госсека США Майка Помпео выдала новую стратегию Штатов по сохранению мирового влияния. Такую точку зрения выразил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в интервью с корреспондентом ФБА «Экономика сегодня».

Помпео на встречах с европейскими властями неоднократно делал громкие заявления, что Россия и Китай представляют угрозу мировой стабильности. Так, американский госсекретарь регулярно призывает НАТО начать противостояние проблемам, которые он видит в лице Москвы. Чиновник считает, что Европе в принципе не стоит строить партнерские отношения с Россией, а также напоминает, что те должны увеличить отчисления в бюджет НАТО. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что намерена поддерживать добрососедские и партнерские отношения с европейскими странами.

«США продолжают настаивать, что Россия представляет угрозу и планирует чуть ли не захват Европы. Это часть новой стратегии Штатов по сохранению мирового влияния. Точнее, одной из ее частей — информационных войн», – отметил Константин.

Эксперт также отметил, что недовольство США Китаем вызвало то, что КНР «откусила» весомую часть мировой экономики, которая могла бы быть под контролем США.

«С одной стороны, надавить на противников они пытаются санкциями и торговыми ограничениями, с другой – демонизацией Москвы и Пекина. Против РФ и Китая развернуты масштабные информационные войны, указывается на «авторитаризм» и военную угрозу», – прокомментировал Блохин.

В новой стратегии, опубликованной контрразведкой США 10 февраля, Россия и Китай признаются главной угрозой американской нацбезопасности и значатся как государства, которые якобы пытаются изменить мировой порядок. Блохин считает, что США пытаются заполучить поддержку союзников, навязывая противостояние с Россией и Китаем.

В противостоянии с Россией американцы сделали ставку на европейских союзников. В антикитайской стратегии Штаты пытаются задействовать Индию, Вьетнам, Корею и Японию. Эксперт уверен, что к стратегии информационного давления США вынуждены прибегнуть по причине отсутствия иных рычагов давления на Москву и Пекин.