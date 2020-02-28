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12:54   28 Февраля 2020
Россия

Спасатели сняли с Москворецкого моста мужчину, который угрожал спрыгнуть

Спасатели сняли с Москворецкого моста мужчину, который угрожал спрыгнуть

Неизвестный мужчина забрался на Москворецкий мост в центре российской столицы и собирался с него спрыгнуть.

Как сообщает пресс-служба московского главка МЧС, спасателям удалось снять мужчину с моста.

«Оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения после переговоров сняли мужчину с Москворецкого моста и передали полиции», — говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе в Москве уже был аналогичный случай – во вторник, 25 февраля, мужчина перебрался через ограду Большого Москворецкого моста и угрожал прыгнуть. На место происшествия прибыли психологи, которым удалось переубедить его. В настоящее время полиция разбирается в ситуации.

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Автор: Александр Люблинский

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