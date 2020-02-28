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11:42   28 Февраля 2020
Россия

Российский турбизнес потерял почти 30 миллиардов рублей из-за коронавируса

Российский турбизнес потерял почти 30 миллиардов рублей из-за коронавируса

Примерные потери российского выездного туризма оцениваются в 27 миллиардов рублей без учета потерь на итальянском направлении, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В эфире телеканала «Россия 24» глава АТОР Майя Ломидзе озвучила примерную сумму, которую потеряли российские туроператоры из-за распространения нового коронавируса.

«Это 27 миллиардов рублей в совокупности по всей стране, включая те выплаты, которые производились туристам, вынужденно отказавшимся от уже оплаченных туров», — сказала она.

Напомним, Ростуризм рекомендовал отменить продажу туров в Иран, Италию и Южную Корею. Причиной для принятия таких мер послужило активное распространение коронавируса в Азии и Европе.

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Автор: Анна Калинина
#россия #экономика #туризм #общество #коронавирус

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