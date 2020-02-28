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11:22   28 Февраля 2020
Россия

Мужчина пострадал в результате взрыва в одном из домов Петербурга

Мужчина пострадал в результате взрыва в одном из домов Петербурга

Утром 28 февраля в Калининском районе Петербурга прогремел взрыв. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу, пострадал один человек.

Инцидент произошел на третьем этаже жилого дома на Замшиной улице. По предварительной версии, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. Разрушений нет, однако есть пострадавший.

Медицинская помощь понадобилась сыну собственника квартиры, где произошел взрыв. На данный момент медики решают вопрос о его госпитализации. Предварительно, у мужчины баротравма.

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Автор: Анна Калинина

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