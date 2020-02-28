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11:10   28 Февраля 2020
Россия

Беглов рассказал о подготовке Петербурга к голосованию по Конституции

Беглов рассказал о подготовке Петербурга к голосованию по Конституции

Информирование и создание условий для голосования – одна из задач городских властей, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире программы «Новый взгляд». Об этом сообщают «Невские новости».

Напомним, что петербуржцы, как и все граждане России, проголосуют «за» или «против» поправок в Конституцию 22 апреля. Этот день будет выходным. Александр Беглов отметил, что властям необходимо проинформировать россиян о готовящихся мероприятиях и создать все необходимые для голосования условия.

 «Голосованием по поправкам в Конституцию мы закрепляем приоритеты социально ориентированного, сильного и суверенного государства», — подчеркнул губернатор.

Градоначальник добавил, что «свой выбор петербуржцы сделают сами».

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Автор: Анна Калинина
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