Экономический эксперт Анатолий Пешко высказался о серьезных последствиях, которые угрожают Украине после принятия закона об отмене моратория на продажу земли, сообщает информационное издание «Политнавигатор». По словам эксперта, по всей стране может начаться кровавая бойня из-за различных земельных споров. Виной этому послужит рост жадности и эгоизма среди украинских граждан.

Пешко заметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо несколько раз подумать, прежде чем подписывать земельную реформу. Так, Киев должен отказаться от принятия нового закона о земле, иначе Украину захлестнет огромная волна народных протестов.

«Если правительство и президент не прислушается к голосу народа, если не остановят земельную реформу, не перестанут проталкивать идею продажи земли, то последствия будут намного хуже. То, что мы видим сегодня, это частные случаи, сейчас у людей настроения совершенно неадекватные», — заявил Пешко.

Кроме того, эксперт заявил, что по сравнению с беспорядками, которые могут начаться на Украине из-за земельной реформы, Новые Санжары покажутся сказкой. Дело может дойти до вооруженных столкновений за дележ сельскохозяйственных земель.

«У нас сегодня как золотая лихорадка, только земельная. Люди теряют самоконтроль. От жадности и эгоизма они готовы убивать друг друга», — констатировал Пешко.

Пешко добавил, что жители Украины уже «потеряли критичность мышления, а также моральный облик людей». Речь идет, прежде всего, об эгоизме, который «доходит до патологической степени выраженности». Все это вкупе с недовольством от принимаемых украинскими властями законов может закончиться настоящей кровавой бойней на Украине.