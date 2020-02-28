Россия назвала нарушением прав человека ситуацию с Ярошенко в тюрьме США

Москва считает подход властей США к ситуации с российским летчиком Константином Ярошенко, находящимся в американской тюрьме, нарушением прав человека и призывает Вашингтон прекратить издевательства.

С таким заявлением выступило российское посольство в США.

«В ходе телефонного разговора К.В. Ярошенко подтвердил нашим дипломатам, что медперсонал тюрьмы до настоящего времени не оказал ему помощи. Состояние здоровья соотечественника ухудшается. Сам Константин не исключает микроинсульта. Поражает, что в этих условиях неоднократные обращения попросту проигнорированы», — сообщает посольство на своей странице в социальной сети Facebook.

Там же отмечается, что россиянину предложили дожидаться врача, который посетит его в течение одной-двух недель.

«Видимо, сам факт того, что он самостоятельно передвигается, воспринимается администрацией пенитенциарного учреждения как отсутствие срочной необходимости в лечении. Такой подход категорически неприемлем. Расцениваем это не иначе как вопиющее нарушение прав человека. Требуем прекратить издевательства над К.В. Ярошенко», — подчеркнули дипломаты.

Нота с требованием «незамедлительного предоставления медпомощи российскому гражданину» в Госдепартамент США была направлена 26 февраля, добавили в посольстве, однако до сих пор ответа не последовало.

«Разочаровывает глухое молчание правозащитных организаций. Мы просили помощи и поддержки. Никто не откликнулся», — говорится в заявлении.

Напомним, Константина Ярошенко в США обвинили в подготовке сговора с целью доставки в Соединенные Штаты крупной партии наркотиков.