Президента Монголии отправили в изолятор после поездки в Китай

Однодневный визит в КНР стал причиной изоляции монгольского лидера Халтмаагийна Баттулга и всех членов делегации, сообщает портал Central Asia.

Глава Монголии помещен на двухнедельный карантин в министерскую больницу в Баянзурх. Вместе с президентом в изоляции будут находиться главы управления по ЧС страны и МИД. Остальные члены монгольской делегации, посетившие Китай, отправятся в санаторий Жаргаланте на 14 дней.

Как уточняется, глава государства вернулся из поездки в Поднебесную вечером 27 февраля.