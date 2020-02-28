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 Президента Монголии отправили в изолятор после поездки в Китай

Президента Монголии отправили в изолятор после поездки в Китай
10:39   28 Февраля 2020
Весь мир

Президента Монголии отправили в изолятор после поездки в Китай

Президента Монголии отправили в изолятор после поездки в Китай

Однодневный визит в КНР стал причиной изоляции монгольского лидера Халтмаагийна Баттулга и всех членов делегации, сообщает портал Central Asia.

Глава Монголии помещен на двухнедельный карантин в министерскую больницу в Баянзурх. Вместе с президентом в изоляции будут находиться главы управления по ЧС страны и МИД. Остальные члены монгольской делегации, посетившие Китай, отправятся в санаторий Жаргаланте на 14 дней.

Как уточняется, глава государства вернулся из поездки в Поднебесную вечером 27 февраля.

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Автор: Анна Калинина
#президент #монголия #изоляция #коронавирус

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