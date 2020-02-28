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10:36   28 Февраля 2020
Весь мир

США заявили, что китайский эсминец направил лазер на их самолет-разведчик

США заявили, что китайский эсминец направил лазер на их самолет-разведчик

Командование тихоокеанского флота Военно-морских сил США заявило, что американский самолет-разведчик P-8A Poseidon был облучен лазером с китайского эсминца.

Как отмечается, инцидент имел место еще 17 февраля в Тихом океане западнее острова Гуам. Датчик на борту самолета-разведчика зафиксировал применение лазера, не видного невооруженным глазом.

Самолет Р-8А, подчеркнули в ВМС США, выполнял полет над Тихим океаном в международном воздушном пространстве, не нарушая международных правил и положений, а действия китайского эсминца, направившего на него лазер, были «непрофессиональными и небезопасными». Использование лазеров такого класса потенциально могло нанести серьезный вред как бортовым системам самолета, так и личному составу.

Китайская сторона на данный момент никак не прокомментировала произошедшее.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #эсминец #политика #китай #вмс сша #весь мир #тихий океан #самолет-разведчик #лазер

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