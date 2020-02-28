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10:28   28 Февраля 2020
Весь мир

Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Литве

Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Литве

В Литве зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом COVID-2019. Об этом сообщил литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

В министерстве заявили, что пациентка находится в изоляции в больнице Шяуляе. Медики допускают, что инфекцию литовка подхватила во время отдыха в итальянской Вероне.

«Несмотря на все усилия, активные превентивные действия, приходится констатировать, что коронавирус не обошел Литву стороной. Мы прекрасно понимали, что угроза существует, интенсивно к этому готовились. В данной ситуации радует, что домашняя работа проделана, все ведомства на ситуацию реагировали и сделали свою работу», — отметил министр.

На данный момент болезнь у женщины протекает в легкой стадии, без температуры. В больнице также находятся близкие родственники. У них симптомы болезни пока не обнаружены. Однако врачи допускают высокую вероятность заражения.

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Автор: Анна Калинина
#литва #общество #весь мир #коронавирус

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