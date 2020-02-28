Фонд Общественное мнение провел опрос и выяснил, что около 70 процентов россиян положительно относятся к предложению объявить выходным день проведения всенародного голосования по поправкам в Конституцию – 22 апреля.

Как сообщает ФОМ, в ходе опроса у респондентов спрашивали:

«Всенародное голосование по вопросу поправок в Конституцию назначено на 22 апреля. Это будний день (среда), который будет объявлен выходным. Как вы относитесь к идее провести голосование в будний день, который будет объявлен выходным, — положительно или отрицательно?».

Ответ «положительно» выбрали 68 процентов участников опроса, а ответ «отрицательно» - 13 процентов.

Также у людей спрашивали, собираются ли они принять участие в голосовании, и 64 процента респондентов в целом выразили готовность прийти на избирательные участки. 31 процент опрошенных ответили, что совершенно точно будут голосовать, 20 процентов — сказали, что вероятнее всего проголосуют, а 13 процентов — что скорее проголосуют, чем нет.

При этом 25 процентов опрошенных выразили нежелание участвовать в плебисците – из них 13 процентов сказали, что совершенно точно не будут голосовать, шесть процентов — что вероятнее всего не будут, и столько же — что скорее не будут, чем будут.

Помимо этого, у респондентов спрашивали, слышали ли они о всенародном голосовании по пакету поправок в Конституцию. 32 процента заявили, что знают об этом, 26 процентов — что «что-то слышали», и 41 процент — услышали об этом впервые во время опроса.