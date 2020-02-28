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9:36   28 Февраля 2020
Россия

Пять человек погибли в Кузбассе в результате ДТП

Пять человек погибли в Кузбассе в результате ДТП

Столкновение автомобиля и «Газели» на трассе в Кузбассе привело к гибели пяти человек. Об этом в пятницу утром сообщает РИА Новости, приводя заявление пресс-секретаря областного центра медицины катастроф Антона Дужика.

Изначально сообщалось, что в результате лобового столкновения легковой иномарки и «Газели» на трассе Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк четыре человека погибли, а один в тяжелом состоянии был госпитализирован.

«Пострадавший в результате столкновения на трассе Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк скончался в реанимации центра охраны здоровья шахтеров», — сообщил Дужик, отметив, что это был водитель «Газели».

При этом в пресс-службе управления МВД по Кемеровской области добавили, что, по предварительной информации, смертельная авария была спровоцирована водителем иномарки, который выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #дтп #жертвы #происшествия #чп #кузбасс #газель #кемеровская область

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