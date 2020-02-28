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Министр обороны Турции принял командование операцией против сирийской армии

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6:56   28 Февраля 2020
Весь мир

Министр обороны Турции принял командование операцией против сирийской армии

Министр обороны Турции принял командование операцией против сирийской армии

Министр обороны Турции Хулуси Акар прибыл в командный центр в турецкой пограничной провинции Хатай, где принял командование операцией против сирийских правительственных сил в Идлибе. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По информации телеканала Haber Turk, Акар прибыл в Хатай после совещания с участием турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее власти Турции сообщили о гибели 33 военных в результате удара сирийских ВВС в Идлибе. Ранения получили еще 36 человек.

Эрдоган созвал совещание по безопасности, на котором присутствовали главы силовых ведомств и министр иностранных дел.

Анкара после гибели своих военных сообщила о начале ударов по позициям сирийских правительственных сил. Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил о готовящихся консультациях с альянсом.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция

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