Министр обороны Турции принял командование операцией против сирийской армии

Министр обороны Турции Хулуси Акар прибыл в командный центр в турецкой пограничной провинции Хатай, где принял командование операцией против сирийских правительственных сил в Идлибе. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По информации телеканала Haber Turk, Акар прибыл в Хатай после совещания с участием турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее власти Турции сообщили о гибели 33 военных в результате удара сирийских ВВС в Идлибе. Ранения получили еще 36 человек.

Эрдоган созвал совещание по безопасности, на котором присутствовали главы силовых ведомств и министр иностранных дел.

Анкара после гибели своих военных сообщила о начале ударов по позициям сирийских правительственных сил. Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил о готовящихся консультациях с альянсом.