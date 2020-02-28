Представитель ЛНА потребовал от протурецких боевиков прекратить обстрелы мирных граждан

Официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари обратился к протурецким боевикам с требованием прекратить убийства мирных жителей в Триполи.

Ранее Мисмари заявил, что полноценный мир в Ливии не может наступить по причине вторжения в страну Турции. По его словам, просящие помощь у экстремистов или турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана не могут быть гражданами Ливии. Он также назвал сотрудничающего с Анкарой главу так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа террористом и предателем.

Официальный представитель ЛНА заявил, что ливийской армии известны точки и позиции, где располагаются протурецкие боевики и турецкая артиллерия. По его словам, они постоянно атакуют мирные кварталы.

Мисмари призвал турецких военных прекратить обстрелы мирных граждан и прекратить боевые действия в жилых районах. По его словам, ЛНА не стали отвечать на обстрелы из-за опасности для мирных жителей.

Спикер ЛНА заверил, что армия продолжает поддерживать инициированное Россией перемирие, несмотря на постоянные провокации боевиков.