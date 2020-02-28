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 Представитель ЛНА потребовал от протурецких боевиков прекратить обстрелы мирных граждан

Представитель ЛНА потребовал от протурецких боевиков прекратить обстрелы мирных граждан
Путин 5 марта проведет встречу с фракциями Госдумы

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 Норвежское посольство отказало в визе крымскому учёному Александру Мащенко

Норвежское посольство отказало в визе крымскому учёному Александру Мащенко
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 Новый план Киева по возвращению Донбасса не восприняли всерьез в ДНР

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Министр обороны Турции принял командование операцией против сирийской армии

Министр обороны Турции принял командование операцией против сирийской армии

 Представитель ЛНА потребовал от протурецких боевиков прекратить обстрелы мирных граждан

Представитель ЛНА потребовал от протурецких боевиков прекратить обстрелы мирных граждан
6:42   28 Февраля 2020
Весь мир

Представитель ЛНА потребовал от протурецких боевиков прекратить обстрелы мирных граждан

Представитель ЛНА потребовал от протурецких боевиков прекратить обстрелы мирных граждан

Официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари обратился к протурецким боевикам с требованием прекратить убийства мирных жителей в Триполи.

Ранее Мисмари заявил, что полноценный мир в Ливии не может наступить по причине вторжения в страну Турции. По его словам, просящие помощь у экстремистов или турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана не могут быть гражданами Ливии. Он также назвал сотрудничающего с Анкарой главу так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа террористом и предателем.

Официальный представитель ЛНА заявил, что ливийской армии известны точки и позиции, где располагаются протурецкие боевики и турецкая артиллерия. По его словам, они постоянно атакуют мирные кварталы.

Мисмари призвал турецких военных прекратить обстрелы мирных граждан и прекратить боевые действия в жилых районах. По его словам, ЛНА не стали отвечать на обстрелы из-за опасности для мирных жителей.

Спикер ЛНА заверил, что армия продолжает поддерживать инициированное Россией перемирие, несмотря на постоянные провокации боевиков.

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Автор: Олег Королев
#турция #ливия #лна

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