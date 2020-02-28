Генсек ООН призвал все стороны незамедлительно прекратить огонь в сирийском Идлибе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к незамедлительному прекращению огня на северо-западе Сирии на фоне эскалации конфликта. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Ранее губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган заявил о гибели 33 турецких военных в сирийском Идлибе после воздушной атаки со стороны сирийских правительственных войск.

Отмечается, что Гутерреш с глубокой обеспокоенностью следит за эскалацией на северо-западе Сирии и сообщениями о десятках турецких солдат, погибших при авиаударе.

В заявлении говорится, что генеральный секретарь ООН вновь призывает стороны к немедленному прекращению огня и выражает особую обеспокоенность в связи с риском для граждан Сирии от эскалации конфликта.

Генсек подчеркнул, что при отсутствии оперативных действий риск еще большей эскалации растет с каждым часом.