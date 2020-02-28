НАТО не обсуждает задействование статьи о коллективной защите из-за инцидента в Идлибе

Страны Североатлантического альянса не обсуждают задействование пятой статьи Договора о коллективной обороне в связи с ситуацией вокруг Турции и Сирии, сообщил журналистам постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон.

На момент брифинга Хатчинсон сообщила, что пока не в курсе последнего инцидента и пока говорит о ситуации до него.

По ее словам, на данный момент в НАТО не идет разговоров о задействовании пятой статьи. Дипломат отметила, что ситуация сложная и сейчас обсуждается вопрос о том, как помочь людям в Идлибе.

При этом постпред США отметила, что страны альянса будут рассматривать все варианты реагирования на ситуацию.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, Анкара не отмежевала вооруженную оппозицию от террористов.