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НАТО не обсуждает задействование статьи о коллективной защите из-за инцидента в Идлибе

НАТО не обсуждает задействование статьи о коллективной защите из-за инцидента в Идлибе

 США поддерживают Турцию по ситуации в сирийском Идлибе

США поддерживают Турцию по ситуации в сирийском Идлибе
Путин 5 марта проведет встречу с фракциями Госдумы

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Норвежское посольство отказало в визе крымскому учёному Александру Мащенко
Украина вводит температурный контроль въезжающих из России

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 Новый план Киева по возвращению Донбасса не восприняли всерьез в ДНР

Новый план Киева по возвращению Донбасса не восприняли всерьез в ДНР
НАТО не обсуждает задействование статьи о коллективной защите из-за инцидента в Идлибе

НАТО не обсуждает задействование статьи о коллективной защите из-за инцидента в Идлибе

 США поддерживают Турцию по ситуации в сирийском Идлибе

США поддерживают Турцию по ситуации в сирийском Идлибе
5:37   28 Февраля 2020
Весь мир

НАТО не обсуждает задействование статьи о коллективной защите из-за инцидента в Идлибе

НАТО не обсуждает задействование статьи о коллективной защите из-за инцидента в Идлибе

Страны Североатлантического альянса не обсуждают задействование пятой статьи Договора о коллективной обороне в связи с ситуацией вокруг Турции и Сирии, сообщил журналистам постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон.

На момент брифинга Хатчинсон сообщила, что пока не в курсе последнего инцидента и пока говорит о ситуации до него.

По ее словам, на данный момент в НАТО не идет разговоров о задействовании пятой статьи. Дипломат отметила, что ситуация сложная и сейчас обсуждается вопрос о том, как помочь людям в Идлибе.

При этом постпред США отметила, что страны альянса будут рассматривать все варианты реагирования на ситуацию.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, Анкара не отмежевала вооруженную оппозицию от террористов.

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Автор: Олег Королев
#сирия #идлиб #турция

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