США поддерживают Турцию по ситуации в сирийском Идлибе

США выразили обеспокоенность ударами по турецким военным в сирийском Идлибе, сообщил РИА Новости представитель Госдепа США.

Представитель внешнеполитического ведомства США сообщил, что в Вашингтоне в курсе сообщений из Идлиба и «крайне обеспокоены» информацией о нападении на турецких солдат, которое привело к жертвам.

Подчеркивается, что США находятся в контакте с турецкими властями, чтобы подтвердить информацию об инциденте и прояснить ситуацию на земле.

В Госдепе заявили, что США рассматривают варианты того, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, Анкара не отмежевала готовую к диалогу вооруженную оппозицию от террористов.