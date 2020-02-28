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 США поддерживают Турцию по ситуации в сирийском Идлибе

США поддерживают Турцию по ситуации в сирийском Идлибе
Путин 5 марта проведет встречу с фракциями Госдумы

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 Норвежское посольство отказало в визе крымскому учёному Александру Мащенко

Норвежское посольство отказало в визе крымскому учёному Александру Мащенко
Украина вводит температурный контроль въезжающих из России

Украина вводит температурный контроль въезжающих из России

 Новый план Киева по возвращению Донбасса не восприняли всерьез в ДНР

Новый план Киева по возвращению Донбасса не восприняли всерьез в ДНР
НАТО не обсуждает задействование статьи о коллективной защите из-за инцидента в Идлибе

НАТО не обсуждает задействование статьи о коллективной защите из-за инцидента в Идлибе

 США поддерживают Турцию по ситуации в сирийском Идлибе

США поддерживают Турцию по ситуации в сирийском Идлибе
4:52   28 Февраля 2020
Весь мир

США поддерживают Турцию по ситуации в сирийском Идлибе

США поддерживают Турцию по ситуации в сирийском Идлибе

США выразили обеспокоенность ударами по турецким военным в сирийском Идлибе, сообщил РИА Новости представитель Госдепа США.

Представитель внешнеполитического ведомства США сообщил, что в Вашингтоне в курсе сообщений из Идлиба и «крайне обеспокоены» информацией о нападении на турецких солдат, которое привело к жертвам.

Подчеркивается, что США находятся в контакте с турецкими властями, чтобы подтвердить информацию об инциденте и прояснить ситуацию на земле.

В Госдепе заявили, что США рассматривают варианты того, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, Анкара не отмежевала готовую к диалогу вооруженную оппозицию от террористов.

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Автор: Олег Королев
#идлиб #турция #анкара

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