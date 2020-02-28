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Путин 5 марта проведет встречу с фракциями Госдумы

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Норвежское посольство отказало в визе крымскому учёному Александру Мащенко
Украина вводит температурный контроль въезжающих из России

Украина вводит температурный контроль въезжающих из России

 Новый план Киева по возвращению Донбасса не восприняли всерьез в ДНР

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НАТО не обсуждает задействование статьи о коллективной защите из-за инцидента в Идлибе

НАТО не обсуждает задействование статьи о коллективной защите из-за инцидента в Идлибе

 США поддерживают Турцию по ситуации в сирийском Идлибе

США поддерживают Турцию по ситуации в сирийском Идлибе
4:27   28 Февраля 2020
Весь мир

Постпред США при НАТО призвала Турцию отказаться от С-400 на фоне ситуации в Идлибе

Постпред США при НАТО призвала Турцию отказаться от С-400 на фоне ситуации в Идлибе

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон призвала власти Турции  отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400 в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб.

Во время брифинга в Госдепе Хатчинсон отметила, что Вашингтон всячески пытался объяснить Анкаре, что Турция не может иметь российскую систему ПРО в самом центре своей страны и при этом взаимодействовать с союзниками по Североатлантическому альянсу.

Дипломат выразила надежду, что турецкий президент Тайип Эрдоган поймет, что США являются и будут являться союзником для Турции, и поэтому Анкаре необходимо отказаться от С-400.

Накануне губернатор расположенной на границе с САР провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что военнослужащие ВС Турции попали под обстрел в Идлибе. В результате погибли по меньшей мере 29 солдат. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сразу после этого провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Автор: Олег Королев
#сирия #идлиб #турция #с-400

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