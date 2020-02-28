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Турция считает обстрел в сирийском Идлибе атакой на НАТО

Турция считает обстрел в сирийском Идлибе атакой на НАТО

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4:10   28 Февраля 2020
Весь мир

Турция считает обстрел в сирийском Идлибе атакой на НАТО

Турция считает обстрел в сирийском Идлибе атакой на НАТО

Турецкие власти начнут с утра пятницы проводить консультации с НАТО в связи с ситуацией в Идлибе, заявил пресс-секретарь возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития Омер Челик.

По его словам, произошедшее в провинции Идлиб столкновение с сирийской армией Анкарой расценивается как атака на НАТО.

Подчеркивается, что Турция рассчитывает на то, что будут предприняты «определенные шаги» для создания бесполетной зоны в Идлибе.

Ранее губернатор расположенной на границе с САР турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что военнослужащие ВС Турции попали под обстрел в Идлибе. По меньшей мере погибли 29 солдат армии Турции. После этого глава МИД Турции провел по телефону переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ситуация в Идлибе резко обострилась в начале февраля после того, как российские и турецкие военные предприняли попытку ввести режим тишины. Боевики только лишь усилили атаки. На прошлой неделе Эрдоган заявил о готовности Анкары к проведению военной кампании в Идлибе.

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Автор: Олег Королев
#сирия #нато #турция

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