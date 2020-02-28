Турецкие войска обстерливают сирийские позиции в Телль-Рифаате к северу от Алеппо

Турецкая артиллерия ведет интенсивные обстрелы по позициям сирийских военных в городе Телль-Рифаат к северу от Алеппо. Об этом сообщает телеканал «Аль-Маядин».

По данным телеканала, по приказу турецкого военного командования приведены в боеготовность все формирования вооруженной оппозиции к северу и северо-востоку от города Алеппо. Ожидается, что в ближайшие часы боевики могут начать контрнаступление с целью возвращения под контроль утраченных ими форпостов.

17 февраля командование ВС Сирии сообщило, что правительственные войска в рекордно короткие сроки освободили от террористов около 30 населенных пунктов к западу и северу от Алеппо. Боевики прекратили сопротивление и отступили к турецкой границе.

Турецкие военные наносят удары по позициям армии Сирии в ответ на обстрел армейской колонны в Идлибе. Ранее губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что число погибших военных возросло до 29 человек, ранения получили еще 36 солдат.