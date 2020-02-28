ФАН попросил СК проверить факты сотрудничества Короткова из «Новой газеты» с террористами

Бывший член ИГ* рассказал ФАН о лжи журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, подозреваемого в связях с террористами.

Издание «Новая газета» и ее корреспондент Денис Коротков неоднократно заявляли, что ФАН сфабриковал материалы, которые доказывают их связь с боевиками ИГ*. Они отмечали «неубедительность» интервью, взятого корреспондентами ФАН у бывшего члена ИГ* под псевдонимом Малиф, который подробно рассказывал о том, как Коротков сотрудничал с членами ИГ*, получая от представителей террористической организации информацию об их «подвигах» и позициях русских.

Позже выяснилось, что полученные сведения корреспондент использовал для своих публикаций. Со своей стороны Коротков снабжал боевиков информацией о россиянах, воевавших против ИГ* в Сирии. Интервью было опубликовано в рамках большого расследования ФАН о сотрудничестве США и ИГ* для незаконной добычи и контрабанды нефти и газа из Сирии.

В частности, в ноябрьском интервью интернет-изданию «Город 812» Коротков заявил, что Малифа больше похож на «чувака с полотенцем на голове», который «мало походит на араба». По его словам, радикальный исламист не может выступать в кадре с чисто выбритым лицом и курить в кадре.

10 февраля редакция «Новой газеты» и сам Коротков подали иск к ФАН о защите чести и деловой репутации, чтобы в судебном порядке оспорить материалы агентства, доказывающие связь либерального журналиста с представителями ИГ*. Либеральное издание потребовала опровергнуть опубликованные материалы и удалить статьи.

Стрингер ФАН связался с Малифом, продемонстрировав ему материалы «Города 812» и «Новой газеты». Собеседник агентства, в ответ на утверждения о неубедительности его слов», отметил, что его насильно затащили в ИГ*.

«Насколько я должен убедительно говорить, как мой отчим меня и моих родных, мою мать завез туда, где война, чтобы какие-то люди в России посчитали это убедительным», — заявил он.

Также Малиф назвал свое настоящее имя, которое ранее скрывал. Его зовут Хасанов Шерзод Музафарович, он родился в городе Ташкенте 13 ноября 2001 года.

Хасанов отметил, что Коротков обвиняет во лжи, поскольку он не похож на араба. Он отметил, что никогда не говорил, что является арабом. По словам бывшего боевика, он учил арабский в Египте и Сирии, прошел множество подготовительных лагерей в Ракке и в Табке.

«Я называю настоящие имена командиров ИГИЛ: Абу Хайдар аль-Туниси, Абу Джафар аль-Дагестани, Абу Хамза и другие. Но там пишут, что я вру», — заявил он в ответ на обвинения «Новой газеты».

Бывший член ИГ вновь подтвердил, что общался с Коротковым и сообщал ему об «успехах» и «победах» террористов, а также о расположении русских. Хасанов отметил, что вопреки утверждениям либерального журналиста, он может ловить связь.

«Этому, связь ловить, меня учили в муаскар аль-аскери (араб. военный лагерь) в Табке. Если мне сейчас дать оборудование, я могу показать», — отмечает он.

Также собеседник ФАН также объяснил свое «чисто выбритое лицо» и вредную привычку курить, которые, по мнению Короткова, не могут быть у «представителя радикального ислама».

«У меня борода плохо растет, клочками, некрасиво. Поэтому я, когда был в ИГ*, не брился, а когда я уже из ИГ* ушел, я стал бриться. Потому что я уже гражданин, мирный человек, я не хочу отличаться от других», — пояснил Хасанов.

«Я потому что своими глазами видел, [как] некоторые братья курили, потребляли шишу (гашиш. — Прим. ФАН), каптагон — медицинские такие таблетки, хотя это по исламу нельзя. Но я сейчас курю. Разве это что-то значит?», — прокомментировал он слова Короткова о том, что джихадисты якобы не курят.

Хасанов уверен, что журналист «Новой газеты» Денис Коротков до сих поддерживает контакты с остатками ИГ* и поддерживают террористическую организацию.

«Но он до сих пор с ИГ*, я это знаю, потому что его реакция на то, что я говорил, от этого было понятно. И это [что Коротков поддерживает ИГ*] было понятно, когда я еще с ним переписывался. И я говорил чистую правду. И это знает Коротков», — заключает Хасанов.

Сведения, которые Хасанов, сообщил ФАН - не единственные доказательства сотрудничества Короткова с террористами. Так, в сентябре 2017 года рядом с телами убитых террористов находили распечатанные на официальных бланках ИГ* материалы Короткова, причем на одном из них был от руки написан его личный номер.

Журналист Коротков также известен тем, что публиковал на «Фонтанке.ру» личные сведения летчиков ВКС РФ с описанием метода их получения. Позже ими воспользовались подпольные ячейки ИГ* в Уфе.

Также Коротков может быть связан с преступлениями, которые совершались во время его службы в МВД на должности оперативника в 40-м отделе Фрунзенского района. Источники ФАН сообщали, что он «крышевал» наркоторговлю и применял насилие к задержанным. Связи в криминальном мире и в правоохранительных органах позволили познакомиться Короткову с джихадистами, в том числе из те, кого отправляли в Чечню убивать русских. Также одним из предметов расследований ФАН стало «чеченское прошлое» журналиста «Новой газеты» — Коротков подозревается в продаже боеприпасов и устранении коллеги.

На текущий момент Коротков отказывается от ведения объективного диалога с ФАН и не хочет отвечать на поставленные вопросы. Ситуация выглядит таким образом, будто журналисту и «Новой газете» есть что скрывать.

ФАН обратился в Следственный Комитет РФ с просьбой рассмотреть видеозапись беседы с Хасановым, и проверить озвученную в ней информацию о связях сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ*.

Кроме этого, на основании статей 39 и 40 Закона РФ от 27.12.1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» ФАН просит редакцию «Новой газеты» в семидневный срок предоставить следующие сведения о том, знало ли издание о связях своего сотрудника с ИГ*.

*ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ.