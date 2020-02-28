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Украина вводит температурный контроль въезжающих из России

Украина вводит температурный контроль въезжающих из России

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1:01   28 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Украина вводит температурный контроль въезжающих из России

Украина вводит температурный контроль въезжающих из России

Власти Украины вводят на украинско-российской границе температурный контроль въезжающих для предотвращения распространения нового коронавируса. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков..

Ранее Аваков заявлял, что температура тела будет измеряться у всех людей, которые пребывают на Украину из любых других стран. На данный момент на Украине нет зараженных новым коронавирусом. В России — только трое эвакуированных из Китая, на данный момент они находятся на карантине.

Аваков в эфире телеканала «1+1» сообщил, что власти страны проводят скрининг температуры на всех пунктах пропуска с Евросоюза, на всех пунктах перехода на разграничительной линии в Донбасее, а также на границе с Крымом. По его словам, в пятницу планируется заняться последними КПП.

По последним данным ВОЗ, за пределами КНР зафиксированы случаи заражения 37 странах. Число зараженных достигло 2918. Скончались 44 человека.

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Автор: Олег Королев
#украина #коронавирус

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