Турецкие военные обстреливают районы севернее города Алеппо

Турецкие военные начали обстреливать селение района аз-Захра к северу от сирийского города Алеппо. Об этом сообщает корреспондент ФАН Кирилл Романовский.

По данным источников из селения аз-Захра, обстрелы с воздуха. ведутся в пределах городской застройки, госпиталя, а также шиитского кладбища около офиса «Красного Креста».

Предпролагается, что обстрелы ведут турецкие беспилотников. По последним данным, в результате атак пострадали двое мирных жителей.