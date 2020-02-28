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0:43   28 Февраля 2020
Весь мир

Турецкие военные обстреливают районы севернее города Алеппо

Турецкие военные обстреливают районы севернее города Алеппо

Турецкие военные начали обстреливать селение района аз-Захра к северу от сирийского  города Алеппо. Об этом сообщает корреспондент ФАН Кирилл Романовский.

По данным источников из селения аз-Захра, обстрелы с воздуха. ведутся в пределах городской застройки, госпиталя, а также шиитского кладбища около офиса «Красного Креста».

Предпролагается, что обстрелы ведут турецкие беспилотников. По последним данным, в результате атак пострадали двое мирных жителей.

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Автор: Олег Королев
#турция #алеппо

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