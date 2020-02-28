Девять турецких военных погибли при обстрелах в Идлибе

Турецкие военные попали под обстрел в сирийской провинции Идлиб, погибли девять солдат. Об этом сообщает NTV.со ссылкой на власти турецкой провинции Хатай.

Губернатор граничащей с САР турецкой провинции Хатай Рахми Доган подтвердил сообщения о гибели девяти турецких военнослужащих в Идлибе.

По его словам, в Идлибе произошло воздушное нападение со стороны сирийских сил на турецких военныех, в результате чего погибли девять человек. Также несколько получили тяжелые ранения, он доставлены в Турцию на лечение.