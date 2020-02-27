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23:53   27 Февраля 2020
Весь мир

Турецкая армия в районе сирийского Серакиба потеряла десятки солдат убитыми и ранеными

Турецкая армия в районе сирийского Серакиба потеряла десятки солдат убитыми и ранеными

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирает экстренное заседание совета безопасности в связи с ситуацией в Сирии.

Как сообщают разные источники, потери турецкой армии убитыми и ранеными в сирийском Идлибе в районе города Серакиб достигают десятков человек. По информации различных источников в интернете, Турция потеряла от 32 до 78  военнослужащих. Также в Сети опубликовано видео, на котором турецкие военнослужащие.в Серакибе укрываются от артиллерийского обстрела сирийской армии.

Напомним, Анкара в октябре 2019 года начала в северных районах Сирии военную антитеррористическую операцию «Источник мира», направленную против курдских незаконных вооруженных формирований.

22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи переговоры, по итогам которых турецкая операция была прекращена, а также был подписан меморандум о взаимопонимании, предполагавший, в числе прочих мер, создание на сирийско-турецкой границе зоны безопасности и ее совместное патрулирование.

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Автор: Александр Люблинский
#сирия #турция #политика #весь мир #потери #турецкая армия

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