Четверо турецких военных погибли в зоне операции «Источник мира» на севере Сирии

Министерство обороны Турции сообщает в четверг вечером о гибели четырех военнослужащих на севере Сирии в сельской местности Рас-эль-Айна, где в октябре 2019 года Анкара проводила военную операцию «Источник мира».

По информации министерства, военнослужащие погибли в результате взрыва бомбы.

Напомним, военную операцию «Источник мира» турецкая армия проводила в северных районах Сирии с 9 октября 2019 года против курдских террористических формирований. Операция была приостановлена после того, как 22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган по итогам проведенных в Сочи переговоров заключили меморандум о взаимопонимании, предполагающий отвод курдских формирований за пределы 30-километровой зоны безопасности на сирийско-турецкой границе, совместное патрулирование и другие меры.