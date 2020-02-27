Мисмари назвал Сарраджа предателем ливийского народа и террористом

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари призвал протурецких боевиков перестать убивать мирных жителей в Триполи.

Накануне Мисмари заявил, что полноценный мир в Ливии не может наступить именно из-за вторжения в страну турецких войск, а те, кто обращается за помощью к экстремистам или к турецкому президенту Реджепу Эрдогану, не могут считаться ливийскими гражданами.

Также представитель ЛНА заявил, что сотрудничающий с Анкарой глава нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж является предателем ливийского народа и террористом.

«Нам известны точки и позиции, где располагается турецкая артиллерия и протурецкие боевики. Они постоянно атакуют мирные кварталы, и я повторюсь: «Хватит обстреливать мирных граждан. Если вы хотите воевать, то давайте, но не в жилых районах. Мы могли отвечать тоже артиллерией на их обстрелы, но не стали этого делать», — подчеркнул Мисмари.

По его словам, протурецкие боевики занимают школы и дома мирных жителей, выкидывая их обитателей на улицу, а также размещают в жилых районах бронетехнику и артиллерию. При этом Ливийская национальная армия, подчеркнул Мисмари, продолжает соблюдать установленное в стране 12 января текущего года перемирие, несмотря на все провокации террористов.

Напомним, Турция, нарушая оружейное эмбарго ООН, продолжает поставлять ливийскому ПНС оружие и военную технику, а также переправлять в Триполи сирийских боевиков. Евросоюз в стремлении помешать Турции поставлять для ПНС боевиков готовит специальную миссию, а также направить в Средиземное море корабли, которые будут пресекать поставки в Триполи военных грузов.