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22:40   27 Февраля 2020
Весь мир

Ученик с коронавирусом стал причиной закрытия школы в Греции

Ученик с коронавирусом стал причиной закрытия школы в Греции

Власти греческого города Солоники приняли решение на 14 дней закрыть среднюю школу, ученик которой заразился новым типом коронавируса.

Об этом в четверг сообщил представитель Минздрава Греции Сотирис Циодрас.

Ранее в четверг в Греции были подтверждены еще два случая заражения коронавирусом – в Солониках заболел сын женщины, у которой был выявлен коронавирус после поездки на север Италии, а также одного зараженного выявили в Афинах.

«Была подтверждена передача вируса близкому родственнику нашей соотечественницы, первой заболевшей у нас. Приняты все необходимые меры в отношении остальных близких контактов», — сообщил Циодрас журналистам.

При этом он добавил, что в целях профилактики распространения опасной болезни 105-ая школа в Солониках, в которой учится заболевший мальчик, будет закрыта на 14 дней.

Ученик с коронавирусом стал причиной закрытия школы в Греции

По словам представителя Минздрава, в понедельник ребенок из-за болезни не посещал занятия в школе, но во вторник поехал с классом на экскурсию. Данный контакт, по оценке специалистов, не представляет собой серьезного риска.

«Несмотря на это мы принимаем профилактические меры. Мы делаем это, чтобы быть на 100% уверенными», — добавил Циодрас, призвав всех сохранять спокойствие.

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Автор: Александр Люблинский
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