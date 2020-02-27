ЦПВС заявил, что Турция продолжает нарушать договоренности и помогать боевикам в Идлибе

Сирийская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Турции, вошедший в воздушное пространство САР, нарушивший государственную границу и готовившийся нанести удар по позициям правительственных войск.

Об этом в четверг сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), отметив, что инцидент с турецким беспилотником произошел 25 февраля.

При этом глава ЦПВС контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что Турция продолжает в нарушение достигнутых в Сочи договоренностей оказывать поддержку боевикам в Идлибской зоне деэскалации, нанося удары по военнослужащим сирийской армии.