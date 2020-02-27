Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин 5 марта проведет встречу с фракциями Госдумы

Путин 5 марта проведет встречу с фракциями Госдумы

 Норвежское посольство отказало в визе крымскому учёному Александру Мащенко

Норвежское посольство отказало в визе крымскому учёному Александру Мащенко
Новый план Киева по возвращению Донбасса не восприняли всерьез в ДНР

Новый план Киева по возвращению Донбасса не восприняли всерьез в ДНР

 Порошенко прибудет на допрос в Госбюро 28 февраля

Порошенко прибудет на допрос в Госбюро 28 февраля
Трое военных погибли в Колумбии при крушении вертолета

Трое военных погибли в Колумбии при крушении вертолета

 Турецкие боевики ежедневно обстреливают жилые кварталы Ливии

Турецкие боевики ежедневно обстреливают жилые кварталы Ливии
Путин 5 марта проведет встречу с фракциями Госдумы

Путин 5 марта проведет встречу с фракциями Госдумы

 Норвежское посольство отказало в визе крымскому учёному Александру Мащенко

Норвежское посольство отказало в визе крымскому учёному Александру Мащенко
Новый план Киева по возвращению Донбасса не восприняли всерьез в ДНР

Новый план Киева по возвращению Донбасса не восприняли всерьез в ДНР

 Порошенко прибудет на допрос в Госбюро 28 февраля

Порошенко прибудет на допрос в Госбюро 28 февраля
Трое военных погибли в Колумбии при крушении вертолета

Трое военных погибли в Колумбии при крушении вертолета

 Турецкие боевики ежедневно обстреливают жилые кварталы Ливии

Турецкие боевики ежедневно обстреливают жилые кварталы Ливии
21:56   27 Февраля 2020
Весь мир

Трое военных погибли в Колумбии при крушении вертолета

Трое военных погибли в Колумбии при крушении вертолета

Вертолет ВВС Колумбии разбился в четверг в центральной части страны. В результате крушения, как сообщает местная радиостанция La FM, погибли не менее трех военнослужащих, и еще два члена экипажа получили ранения.

Инцидент произошел неподалеку от города Бохака в столичном департаменте Кундинамарка. Вертолет с пятью военнослужащими ВВС Колумбии, вылетев из города Мельгар, расположенном в департаменте Толима, взял курс на город Мадрид, который находится в департаменте Кундинамарка. Спустя некоторое время после взлета вертолет по неясным пока причинам рухнул в ущелье. К настоящему моменту двое выживших при крушении военнослужащих госпитализированы.

Власти проводят расследование. По предварительной информации, причиной падения вертолета могли стать сложные погодные условия.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#вертолет #жертвы #крушение #ввс #весь мир #колумбия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...