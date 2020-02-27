Трое военных погибли в Колумбии при крушении вертолета

Вертолет ВВС Колумбии разбился в четверг в центральной части страны. В результате крушения, как сообщает местная радиостанция La FM, погибли не менее трех военнослужащих, и еще два члена экипажа получили ранения.

Инцидент произошел неподалеку от города Бохака в столичном департаменте Кундинамарка. Вертолет с пятью военнослужащими ВВС Колумбии, вылетев из города Мельгар, расположенном в департаменте Толима, взял курс на город Мадрид, который находится в департаменте Кундинамарка. Спустя некоторое время после взлета вертолет по неясным пока причинам рухнул в ущелье. К настоящему моменту двое выживших при крушении военнослужащих госпитализированы.

Власти проводят расследование. По предварительной информации, причиной падения вертолета могли стать сложные погодные условия.