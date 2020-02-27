Новый план Киева по возвращению Донбасса не восприняли всерьез в ДНР

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Медведев назвал спекуляцией новый план Киева по возвращению Донбасса, который ранее представила украинская партия «Голос».

Ранее партия предложила создать временные международные администрации на неподконтрольных Киеву территориях. Медведев напомнил, что единственный верный план по урегулированию конфликта в Донбассе уже есть – это Минские соглашения, однако Киев упорно их игнорирует.

«Гарантом этого плана выступают Франция, Германия и Россия. Этот план одобрен Советом Безопасности ООН и пересмотру не подлежит», — сказал Медведев РИА Новости.

По мнению депутата, подобные заявления Киева – это просто спекуляции и они «не стоят даже той бумаги, на которой напечатаны».

Конфликт на территории Украины длится с 2014 года. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости, не согласившись с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. 9 декабря 2019 года лидеры России, Украины, Германии и Франции провели переговоры в «нормандском формате», по результатам которых решили продлить особый статус Донбасса, придерживаться «формулы Штайнмайера» и следовать Минским соглашениям, чтобы урегулировать ситуацию в регионе.