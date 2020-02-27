Американское издание The Wall Street Journal разразилось очередной статьей о том, что Россия усиливает свое влияние в Африке с помощью ЧВК «Вагнера». В частности, издание перечислило такие страны как Судан, ЦАР и Ливия. Статью моментально подхватили СМИ, подконтрольные так называемому ПНС Ливии.

Обозреватели WSJ утверждают, что Россия с помощью частных компаний стремится получить доступ к африканской нефти, золоту и алмазам. При этом американские журналисты под видом «расследования» выдали вполне открытую, хотя и искаженную, информацию. Россия не скрывает стремления в сотрудничестве со странами Африки, африканские страны отвечают взаимностью, что показал масштабный саммит «Россия- Африка» в Сочи в 2019 году. Так, в Судане российская компания выиграла контракт на добычу золота, что не является секретом. Данные подтверждали и в Кремле, и в МИД РФ.

Не является закрытой информация и о нахождении российских военных в той же ЦАР, где инструкторы ( с разрешения ООН) обучали солдат местной армии, благодаря чему удалось стабилизировать обстановку на большей территории страны.

Представители ПНС Ливии не раз утверждали, что в стране находится ЧВК «Вагнера», сотрудничающая с Ливийской Национальной армией. На этом же настаивает Турция, вопреки решению ООН тайно поставляющая ПНС Ливии вооружение и боевиков. Впрочем, ни одно из этих заявлений не находило подтверждений в реальности.

Напротив, немецкие журналисты из издания Zuerst обнаружили, что ПНС Ливии заключило контракт с американской лоббисткой компанией Mercury Public Affairs, LLC, которая должна улучшить имидж утратившего легитимность правительства в информационном пространстве.