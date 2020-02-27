Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин 5 марта проведет встречу с фракциями Госдумы

Путин 5 марта проведет встречу с фракциями Госдумы

 Норвежское посольство отказало в визе крымскому учёному Александру Мащенко

Норвежское посольство отказало в визе крымскому учёному Александру Мащенко
Новый план Киева по возвращению Донбасса не восприняли всерьез в ДНР

Новый план Киева по возвращению Донбасса не восприняли всерьез в ДНР

 Порошенко прибудет на допрос в Госбюро 28 февраля

Порошенко прибудет на допрос в Госбюро 28 февраля
Четверо турецких военных погибли в зоне операции «Источник мира» на севере Сирии

Четверо турецких военных погибли в зоне операции «Источник мира» на севере Сирии

 Мисмари назвал Сарраджа предателем ливийского народа и террористом

Мисмари назвал Сарраджа предателем ливийского народа и террористом
Путин 5 марта проведет встречу с фракциями Госдумы

Путин 5 марта проведет встречу с фракциями Госдумы

 Норвежское посольство отказало в визе крымскому учёному Александру Мащенко

Норвежское посольство отказало в визе крымскому учёному Александру Мащенко
Новый план Киева по возвращению Донбасса не восприняли всерьез в ДНР

Новый план Киева по возвращению Донбасса не восприняли всерьез в ДНР

 Порошенко прибудет на допрос в Госбюро 28 февраля

Порошенко прибудет на допрос в Госбюро 28 февраля
Четверо турецких военных погибли в зоне операции «Источник мира» на севере Сирии

Четверо турецких военных погибли в зоне операции «Источник мира» на севере Сирии

 Мисмари назвал Сарраджа предателем ливийского народа и террористом

Мисмари назвал Сарраджа предателем ливийского народа и террористом
23:02   27 Февраля 2020
Весь мир

Ливийские СМИ с подачи США исказили информацию о россиянах в Африке

Ливийские СМИ с подачи США исказили информацию о россиянах в Африке

Американское издание The Wall Street Journal разразилось очередной статьей о том, что Россия усиливает свое влияние в Африке с помощью ЧВК «Вагнера». В частности, издание перечислило такие страны как Судан, ЦАР и Ливия. Статью моментально подхватили СМИ, подконтрольные так называемому ПНС Ливии. 

Обозреватели  WSJ утверждают, что Россия с помощью частных компаний стремится получить доступ к африканской нефти, золоту и алмазам. При этом американские журналисты под видом «расследования» выдали вполне открытую, хотя и искаженную, информацию. Россия не скрывает стремления в сотрудничестве со странами Африки, африканские страны отвечают взаимностью, что показал масштабный саммит «Россия- Африка» в Сочи в 2019 году. Так, в Судане российская компания выиграла контракт на добычу золота, что не является секретом. Данные подтверждали и в Кремле, и в МИД РФ.

Не является закрытой информация и о нахождении российских военных в той же ЦАР, где инструкторы ( с разрешения ООН) обучали солдат местной армии, благодаря чему удалось стабилизировать обстановку на большей территории страны. 

Представители ПНС Ливии не раз утверждали, что в стране находится ЧВК «Вагнера», сотрудничающая с Ливийской Национальной армией. На этом же настаивает Турция, вопреки решению ООН тайно поставляющая ПНС Ливии вооружение и боевиков. Впрочем, ни одно из этих заявлений не находило подтверждений в реальности.

Напротив, немецкие журналисты из издания  Zuerst обнаружили, что ПНС Ливии заключило контракт с американской лоббисткой компанией Mercury Public Affairs, LLC, которая должна улучшить имидж утратившего легитимность правительства в информационном пространстве. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#россия #сша #ливия #информационная война #судан #цар

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...