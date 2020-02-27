Порошенко прибудет на допрос в Госбюро 28 февраля

Экс-президент Украины Петр Порошенко прибудет на допрос в Госбюро 28 декабря, несмотря на то, что считает эти преследования политически мотивированными. Об это он написал в Facebook.

«Подчеркиваю – завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования — политически мотивированные. Почти год как против меня фабрикуют десятки дел. Все эти титанические усилия завершились большим пшиком. Ничего не нашли, и уверен — не найдут. Иначе и быть не может», — говорится в переводе его сообщения.

По мнению экс-президента, власти Украины уделяют так много внимания его допросу в Госбюро, чтобы отвлечь украинцев от реальных проблем в стране.

Ранее украинский политик Александр Голуб заявил, что Порошенко игнорирует вызовы на допросы, поскольку у следователей не хватает политической воли, чтобы доставить экс-президента в Госбюро расследований принудительно.