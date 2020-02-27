Норвежское посольство отказало в визе крымскому учёному Александру Мащенко

Норвежские власти отказали крымскому учёному и обозревателю «Парламентской газеты» Александру Мащенко в участии в конференции «Крым в геополитической перспективе», которая состоится в Осло 27 марта.

Несмотря на наличие у ученого всех необходимых документов, норвежская сторона отказала Мащенко в выдаче визы из-за того, что он получил российское гражданство уже после воссоединения Крыма с РФ. В посольстве заявили, что загранпаспорт РФ Мищенко не признается странами Шенгенского соглашения.

«Я, как и миллионы крымчан, российский гражданин. И мне очень жаль, что Европейский союз не хочет понимать этого и не хочет слышать наш голос», — написал Мащенко в посольство.

Крымский ученый выразил сожаление, что норвежские власти отказали ему, как представителю всех крымчан, поучаствовать в конференции, где мог состояться честный разговор о ситуации на полуострове. Тем более, что ранее власти Крыма дружелюбно принимали гостей из Норвегии на полуострове.