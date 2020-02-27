Маскарад имени Немцова

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга после нескольких отказов все же согласовал марша памяти Бориса Немцова. Мемориальная акция начнется 29 февраля в полдень возле станции метро «Горьковская». Участники пройдут до Троицкой площади, возложат цветы и свечи к Соловецкому камню, где состоится памятная акция.

К сожалению, акция вызвала очередной раскол в рядах оппозиции. Часть организаторов была настроена устроить скандал и очередную «пляску на костях». Изначально в Смольный были отправлены заявки на проведение шествия по центру города. Власть традиционно ответила отказом, придравшись к формулировкам в документе и указав, что на всех девяти предложенных маршрутах идут работы с привлечением спецтехники, то есть ходить там с демонстрацией невозможно. Предлагалось сменить формат акции на митинг и провести его на окраине города. После нескольких судебных заседаний удалось достичь компромисс: шествие будет и не на окраине, а в Петроградской стороне. Там же, у Соловецкого камня, в прошлом году проходила акция памяти Бориса Немцова, приуроченная ко дню его рождения, шестидесятилетнему юбилею. И на эту акцию пришло несколько сотен неравнодушных горожан. Удалось отстоять и формат демонстрации.

Однако часть оппозиции, которую обычно связывают с интересами Алексея Навального, не согласилась на подобное решение и собирается пройти с несанкционированным шествием. Чем все это может закончиться, давно известно: массовыми задержаниями, штрафами, арестами. Получатся поминки с дракой. И все это организаторами шествия будет подано под маской сопротивления и памяти Немцова. Вот только кому нужна такая мемориальная акция? Вряд ли она требуется тем, кто помнит и чтит Бориса Немцова. У нее другие цели: накалить обстановку, устроить провокации, как уже бывало много раз.