Суд в Гааге принизил авторитет ЕСПЧ в деле экс-акционеров ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги использовал аргумент о присоединении Крыма Россией в решении от 18 февраля, согласно которому РФ обязана выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов в качестве компенсации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала решение инстанции «политически ангажированным актом». С дипломатом согласен директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«С юридической точки зрения такое решение ничтожно. Передача дела в [Верховный] суд Нидерландов, я полагаю, поставит точку в рассмотрении этого вопроса. Полагаю, что подобным образом Гаагский суд хотел привлечь к себе внимание и выступить в качестве застрельщика русофобской кампании, в том числе и в экономическом ключе. Убежден, что это встретит максимально жесткий отпор, поскольку юридических оснований для действий и решений арбитража нет», — сказал Данилин «Политике Сегодня».

Бывшие владельцы нефтяного гиганта отстаивали свою правоту в Гааге на основании Договора к Энергетической хартии (ДЭХ). Россия подписала его в 1994 году, но не ратифицировала и руководствовалась положениями документа на временной основе до 2009 года. После трех с половиной лет разбирательств и споров об интерпретации положений ДЭХ суд в Гааге решил, что Москва все же пользовалась механизмом временного применения международных договоров. Свидетельством тому европейская инстанция сочла Договор о принятии Крыма в состав РФ в 2014 году.

На политический характер решения суда в Гааге, по мнению Данилина, указывает тот факт, что оно противоречит прежним решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В 2011 году ЕСПЧ полностью отверг обвинения в адрес России в «политической мотивации» и «репрессивном характере» преследования компании ЮКОС.

«Те акты, на которые ссылается гаагский арбитраж, они несостоятельны, — говорит политолог. — Дело в том, что гаагский суд указывает на то, что Россия приняла Энергетическую хартию (декларация о сотрудничестве между Востоком и Западом в области энергетики — прим. ред.). До 2007 она была принята, но не ратифицирована у нас, на что указываем мы. Если она не ратифицирована, то применяться в отношении внутренних споров по арбитражным вопросам на международном уровне она не может. В этом контексте гаагский арбитраж не имеет полномочий для вынесения соответствующего решения. <...> Суд в Гааге пытается расширить свою юрисдикцию максимально возможным способом».

После вынесения вердикта в Гааге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Минюст изучает обстоятельства дела, тактику защиты, тактику оспаривания решения инстанции.