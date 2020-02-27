Анкара снабжает идлибских боевиков формой ВС Турции

Анкара не только перебрасывает в сирийский Идлиб личный состав турецкой армии, ее вооружение и боевую технику, но и снабжает идлибских боевиков формой ВС Турции.

Как сообщает ФАН, зафиксировано уже несколько случаев, когда террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и других группировок действовали против сирийских войск в Идлибе под видом турецких военнослужащих. Кроме того, идлибские боевики применяют переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). В течение месяца уже были сбиты два вертолета ВВС Сирии и предпринята попытка сбить Су-24 ВКС РФ. Применение ПЗРК террористами на севере Сирии ставит под угрозу безопасность полетов гражданской авиации во всем регионе.

27 февраля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуация в сирийской провинции Идлиб развивается в пользу Турции. По его словам, Турция в Идлибе потеряла трех человек, но «у сирийского режима потери большие». Турецкий президент отметил, что Анкара продолжает бороться в Сирии, а также ведет переговоры с Россией