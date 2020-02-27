Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Норвежское посольство отказало в визе крымскому учёному Александру Мащенко

Норвежское посольство отказало в визе крымскому учёному Александру Мащенко

 Маскарад имени Немцова

Маскарад имени Немцова
Порошенко прибудет на допрос в Госбюро 28 февраля

Порошенко прибудет на допрос в Госбюро 28 февраля

 Деятельность Зеленского поддерживает меньше половины украинцев

Деятельность Зеленского поддерживает меньше половины украинцев

Турецкие боевики ежедневно обстреливают жилые кварталы Ливии

Турецкие боевики ежедневно обстреливают жилые кварталы Ливии

 Суд в Гааге принизил авторитет ЕСПЧ в деле экс-акционеров ЮКОСа

Суд в Гааге принизил авторитет ЕСПЧ в деле экс-акционеров ЮКОСа
Норвежское посольство отказало в визе крымскому учёному Александру Мащенко

Норвежское посольство отказало в визе крымскому учёному Александру Мащенко

 Маскарад имени Немцова

Маскарад имени Немцова
Порошенко прибудет на допрос в Госбюро 28 февраля

Порошенко прибудет на допрос в Госбюро 28 февраля

 Деятельность Зеленского поддерживает меньше половины украинцев

Деятельность Зеленского поддерживает меньше половины украинцев

Турецкие боевики ежедневно обстреливают жилые кварталы Ливии

Турецкие боевики ежедневно обстреливают жилые кварталы Ливии

 Суд в Гааге принизил авторитет ЕСПЧ в деле экс-акционеров ЮКОСа

Суд в Гааге принизил авторитет ЕСПЧ в деле экс-акционеров ЮКОСа
19:17   27 Февраля 2020
Весь мир

Анкара снабжает идлибских боевиков формой ВС Турции

Анкара снабжает идлибских боевиков формой ВС Турции

Анкара не только перебрасывает в сирийский Идлиб личный состав турецкой армии, ее вооружение и боевую технику, но и снабжает идлибских боевиков формой ВС Турции.

Как сообщает ФАН, зафиксировано уже несколько случаев, когда террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и других группировок действовали против сирийских войск в Идлибе под видом турецких военнослужащих. Кроме того, идлибские боевики применяют переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). В течение месяца уже были сбиты два вертолета ВВС Сирии и предпринята попытка сбить Су-24 ВКС РФ. Применение ПЗРК террористами на севере Сирии ставит под угрозу безопасность полетов гражданской авиации во всем регионе.

27 февраля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуация в сирийской провинции Идлиб развивается в пользу Турции. По его словам, Турция в Идлибе потеряла трех человек, но «у сирийского режима потери большие». Турецкий президент отметил, что Анкара продолжает бороться в Сирии, а также ведет переговоры с Россией

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...