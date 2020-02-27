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Маскарад имени Немцова

Маскарад имени Немцова

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Маскарад имени Немцова

Маскарад имени Немцова

 Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» Юрия Антонова и Ирину Муравьеву

Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» Юрия Антонова и Ирину Муравьеву
Деятельность Зеленского поддерживает меньше половины украинцев

Деятельность Зеленского поддерживает меньше половины украинцев

Офицер ЛНР заявил о стягивании проукраинских СМИ в Донбасс

Офицер ЛНР заявил о стягивании проукраинских СМИ в Донбасс
Бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосровшахи скончался от коронавируса

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 На Россию упала тень Гитлера

На Россию упала тень Гитлера
18:14   27 Февраля 2020
Россия

Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» Юрия Антонова и Ирину Муравьеву

Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» Юрия Антонова и Ирину Муравьеву

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени руководителя театра «Ромэн» Николая Сличенко, III степени - певца Юрия Антонова, актрису Ирину Муравьеву и актрису Лилию Юдину. Указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.

«За выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед отечеством" II степени художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский музыкально-драматический цыганский театр "Ромэн" Николая Сличенко»,  — сказано в документе.

Этим же указом Путин наградил за вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность ряд сенаторов: Арсена Фадзаева и Сергея Цекова  — орденом Александра Невского, Ивана Кулабухова — орденом Почета, Владимира Кравченко — орденом Дружбы, Виктора Павленко — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Еще восемь членов Совета Федерации удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #награда #актеры

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