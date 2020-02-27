Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Маскарад имени Немцова

Маскарад имени Немцова

 Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» Юрия Антонова и Ирину Муравьеву

Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» Юрия Антонова и Ирину Муравьеву
Деятельность Зеленского поддерживает меньше половины украинцев

Деятельность Зеленского поддерживает меньше половины украинцев

Офицер ЛНР заявил о стягивании проукраинских СМИ в Донбасс

Офицер ЛНР заявил о стягивании проукраинских СМИ в Донбасс
Бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосровшахи скончался от коронавируса

Бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосровшахи скончался от коронавируса

 На Россию упала тень Гитлера

На Россию упала тень Гитлера
Маскарад имени Немцова

Маскарад имени Немцова

 Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» Юрия Антонова и Ирину Муравьеву

Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» Юрия Антонова и Ирину Муравьеву
Деятельность Зеленского поддерживает меньше половины украинцев

Деятельность Зеленского поддерживает меньше половины украинцев

Офицер ЛНР заявил о стягивании проукраинских СМИ в Донбасс

Офицер ЛНР заявил о стягивании проукраинских СМИ в Донбасс
Бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосровшахи скончался от коронавируса

Бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосровшахи скончался от коронавируса

 На Россию упала тень Гитлера

На Россию упала тень Гитлера
18:07   27 Февраля 2020
Весь мир

Распространение коронавируса вызвало обвал цен на нефтяном рынке

Распространение коронавируса вызвало обвал цен на нефтяном рынке

Стоимость нефти марки Brent с начала недели опустилась ниже 52 долларов за баррель. Эксперты утверждают, что на падение цен повлияли сообщения об активном распространении коронавируса за пределами КНР, сообщается в материале NEWS.ru

Если из-за распространения болезни будет ухудшаться экономическая ситуация в Европе, Японии, США и Южной Корее, то сырьевые котировки могут упасть ниже 50 долларов, прогнозируют специалисты. На данный момент, показатели побили рекорд минимальных значений за последние 15 месяцев.

«Снижение спроса в КНР — уже на четыре процента по сравнению с прошлым годом — скажется на рынке нефти, и это отставание вряд ли удастся наверстать на протяжении всего года», – отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Распространение коронавируса за пределами Поднебесной способно парализовать промышленность в Европе и Азии, из-за этого стоимость нефти на рынке стремительно падает. По словам аналитика ГК «ФИНАМ» Сергея Дроздова, распространение заболевания вне КНР дало биржевым спекулянтам повод сыграть на негативных новостях. Эксперт полагает, что предельно низким показателем нефтяных котировок может стать цена до 50 долларов за баррель. Дроздов уверен, что с большой долей вероятности, ниже они не пойдут. Ориентировочно, в марте цены вновь могут вернуться на уровень 60 долларов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Калинина
#россия #экономика #нефть #общество #весь мир #нефть brent

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...