Распространение коронавируса вызвало обвал цен на нефтяном рынке

Стоимость нефти марки Brent с начала недели опустилась ниже 52 долларов за баррель. Эксперты утверждают, что на падение цен повлияли сообщения об активном распространении коронавируса за пределами КНР, сообщается в материале NEWS.ru

Если из-за распространения болезни будет ухудшаться экономическая ситуация в Европе, Японии, США и Южной Корее, то сырьевые котировки могут упасть ниже 50 долларов, прогнозируют специалисты. На данный момент, показатели побили рекорд минимальных значений за последние 15 месяцев.

«Снижение спроса в КНР — уже на четыре процента по сравнению с прошлым годом — скажется на рынке нефти, и это отставание вряд ли удастся наверстать на протяжении всего года», – отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Распространение коронавируса за пределами Поднебесной способно парализовать промышленность в Европе и Азии, из-за этого стоимость нефти на рынке стремительно падает. По словам аналитика ГК «ФИНАМ» Сергея Дроздова, распространение заболевания вне КНР дало биржевым спекулянтам повод сыграть на негативных новостях. Эксперт полагает, что предельно низким показателем нефтяных котировок может стать цена до 50 долларов за баррель. Дроздов уверен, что с большой долей вероятности, ниже они не пойдут. Ориентировочно, в марте цены вновь могут вернуться на уровень 60 долларов.