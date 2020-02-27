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17:51   27 Февраля 2020
Россия

После признания в покупке экстази Навальный перестал поддерживать Литреева

После признания в покупке экстази Навальный перестал поддерживать Литреева

Блогер из «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, иноагент) Алексей Навальный не смог сделать из задержанного с таблетками экстази Александра Литреева «нового Голунова». По этой причине поддержка со стороны Навального исчезла столь же стремительно, как и появилась. Нюансы ситуации прояснили ведущие стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» Митя Леонтьев, Виталий Серуканов и Мария Бутина.

Задержание Литреева в Екатеринбурге

IT-специалист и оппозиционер Александр Литреев был задержан в Екатеринбурге 23 февраля сотрудниками полиции. У активиста в носке на правой ноге нашли две таблетки MDMA весом 0,49 и 0,38 грамма. Суммарный вес дал основания для привлечения Литреева к уголовной ответственности по части 1 стать 228 УК РФ.

Задержание Литреева было остро воспринято в оппозиционных и либеральных СМИ, так как активист - основатель компании по кибербезопасности Vee Security, создатель проекта «Красная Кнопка» (оповещение о задержанных на митингах), автор проекта «Русский слон» (деанонимизация сотрудников правоохранительных органов в интернете). По мнению журналистов, интерес полицейских был продиктован именно оппозиционной деятельностью Литреева. В виду этого, в Сети была развернута оперативная кампания в поддержку задержанного. Свое мнение высказали многие известные в медиа люди, в том числе основатель ФБК Алексей Навальный. В Twitter блогер написал, что Литреева специально выманили и подставили. Заявление легло в канву других однотипных высказываний, призванных обелить Литреева и выставить его невиновным, «жертвой репрессий».

После признания в покупке экстази Навальный перестал поддерживать Литреева

Однако ситуация в медиа резко изменилась после того, как появилась информация о признании вины Литреевым. В беседе с сотрудниками правоохранительных органов активист не стал отрицать, что действительно купил наркотики. И если ряд оппозиционных движений и ресурсов все равно продолжил защищать активиста, то Алексей Навальный быстро «слился» с провальной затеи.

Литреев – фанатик Навального и экс-работник ФБК

Тему с арестом Литреева затронули во время стрима программы «Прекрасная Россия бу-бу-бу» ведущие Митя Леонтьев, Виталий Серуканов и Мария Бутина. Журналисты раскрыли некоторые нюансы биографии задержанного, объяснив таким образом заинтересованность Навального в деле Литреева.

По словам ведущих, задержанный программист – не только создатель ряда IT-проектов, выгодных оппозиции, но еще и «фанатик Навального», ранее работавший в ФБК.

«Александр Литреев – это такой молодой IT-шник, звезд с неба не хватающий, с Питера. Но свой такой, рукопожатный, «упоротый хомяк». Давайте называть вещи своими именами. Он был прям такой фанатик Навального. <…> С 2016 года он выполнял очень много IT-подрядов: как для кандидатов, которые шли от фонда на выборы, так для самого ФБК и его друзей. То есть это был такой домашний IT-шник, которому все доверяли, так как он проявлял железную волю в служении своему «хозяину», - заявил в эфире Виталий Серуканов.

По мнению Серуканова, Литреев возомнил себя «оппозиционным богом», которому позволено все. От чувства безнаказанности, он позволяет себе грубить в социальных сетях всем несогласным, нарушать закон и носиться по городу на BMW со скоростью более 200 километров в час. До этого Литреев был замешан в нападении «со своими друзьями» с ножом на главу незарегистрированной «Либертарианской партии России» Михаила Светова.

«Кейс Голунова» провалился

Упомянутый Серукановым факт работы Литреева на ФБК объясняет, почему Навальный решил поддержать активиста в скандале. Программист мог бы стать «новым Голуновым», удобной фигурой для политических игр, в которых ФБК показали «жертвой». Мол смотрите, и нам полиция наркотиков подбросила, притесняют «антикоррупционеров». Но все испортило признание IT-шника. Есть и еще один нюанс – репутационный. Голунов – спецкорреспондент «Медузы», автор множества резонансных материалов. Общественности не известны факты, очерняющие Ивана Голунова. Что же Литреев? Все в его социальных сетях и проектных Twitter-аккаунтах. Сам оскорбляет, употребляет наркотики и нарушает закон. Поддерживать такого не с руки. Поэтому поддержка Навального в медиа исчезла так же быстро, как и появилась.

Обратим внимание и на еще один момент. «Кейс Литреева» еще раз показал, что люди для оппозиции, в частности для ФБК, не более чем «рекламный материал». Отработан – на свалку. Не подошел – на свалку. Идейно изменил – на свалку. И программист такой не один. Пример – «московское дело». Попиарились, рекламу ФБК сделали, на суды по одному разу сходили, кампанию по сбору денег на оплату штрафов задержанным на незаконных митингах с самих же граждан организовали, по тысяче рублей осужденным перечислили и забыли.

То, что у людей сломана жизнь, их волнует уже в меньшей степени. Это хорошо заметно по тому, как спала волна комментариев, сообщений и статей об осужденных. Разве что Жуков интересен Навальному. Что дальше? Не будет удивительным, если ФБК организует сбор денег в помощь Литрееву. Поддержат наивные россияне, а заслуги Навальный снова присвоит себе. Якобы он помог.

 

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Автор: Елена Ляхова
#россия #оппозиция #навальный #общество #фбк

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