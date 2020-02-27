Суд продлил срок наказания Семенову за участие в деятельности ИГ* до 29 апреля

Дзержинский районный суд Петербурга продлил срок заключения под стражу Никите Семенову, осужденному за участие в деятельности запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»*, до 29 апреля, сообщили в пресс-службе.

23-летнему Георгию Чернышеву и 22-летний Никите Семенову предъявили обвинения за участие в деятельности террористической организации ИГ*. По версии следствия, они общались с приверженцами этой террористической организации через мессенджеры и передавали им данные о потенциально возможных местах для совершения теракта.

* – террористическая организация, запрещена в РФ.