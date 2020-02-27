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Деятельность Зеленского поддерживает меньше половины украинцев

Деятельность Зеленского поддерживает меньше половины украинцев

Офицер ЛНР заявил о стягивании проукраинских СМИ в Донбасс

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Бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосровшахи скончался от коронавируса

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 На Россию упала тень Гитлера

На Россию упала тень Гитлера
17:50   27 Февраля 2020
Россия

Суд продлил срок наказания Семенову за участие в деятельности ИГ* до 29 апреля

Суд продлил срок наказания Семенову за участие в деятельности ИГ* до 29 апреля

Дзержинский районный суд Петербурга продлил срок заключения под стражу Никите Семенову, осужденному за участие в деятельности запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»*, до 29 апреля, сообщили в пресс-службе.

23-летнему Георгию Чернышеву и 22-летний Никите Семенову предъявили обвинения за участие в деятельности террористической организации ИГ*. По версии следствия, они общались с приверженцами этой террористической организации через мессенджеры и передавали им данные о потенциально возможных местах для совершения теракта. 

* – террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Алина Бранцевич
#терроризм #иг #петербург #тюрьма

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