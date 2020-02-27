Турция поставляет вооружение боевикам в Идлибе

Игнорируя эмбарго ООН и невзирая на собственные заявления о стремлении к «дипломатическому пути решения» конфликтной ситуации в Идлибе, Турция продолжает перебрасывать в зону деэскалации личный состав турецкой армии, ее вооружение и боевую технику.

Препятствуя продвижению Сирийской арабской армии (САА) западнее трассы М5, армия Турции развернула в Идлибе мощную группировку численностью около 4,5 тысяч человек личного состава, около 350 танков и иной бронетехники, более 140 артиллерийских оружий и 200 единиц автомобильной техники.

Как сообщает ФАН, действующие в Идлибе турецкие военные открыто оказывают помощь как подконтрольным формированиям «Сирийской национальной армии», так и джихадистским группировкам. Нарушая сочинские договоренности, турецкие военные позволяют отрядам террористов занимать районы около своих наблюдательных пунктов, прикрывая их от ударов авиации и сирийской артиллерии. Значительную часть боевой техники, которую вводит армия Турции в Идлиб, передают террористам «Хайят Тахрир аш-Шам». При этом турецкая артиллерия укомплектована штатными расчетами из турецких военнослужащих — они поддерживают контратаки боевиков огнем своей артиллерии.

27 февраля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуация в сирийской провинции Идлиб развивается в пользу Турции. По его словам, Турция в Идлибе потеряла трех человек, но «у сирийского режима потери большие». Турецкий президент отметил, что Анкара продолжает бороться в Сирии, а также ведет переговоры с Россией.