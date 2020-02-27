На Россию упала тень Гитлера

Если в Европе продолжат оправдывать нацизм и попытки переписать историю, то через несколько десятилетий Адольф Гитлер станет для многих европейских стран настоящим героем и освободителем. Такую теорию на круглом столе в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» выдвинули историки и публицисты.

Многие считают, что Советский союз в Великую Отечественную войну боролся только против нацистской Германии. Если бы это было так, то война закончилась бы на несколько лет раньше и гораздо болезненнее для Германии, чем это было на самом деле, считает кандидат исторических наук Евгений Гурьев.

«В составе войск СС за время Второй мировой войны была сформирована 41 дивизия. Из них только 15 дивизий комплектовались исключительно немцами, выходцами из Германии и Австрии. Остальные 26 дивизий – это различные формы добровольцев из Западной и Восточной Европы», — объяснил Гурьев.

Румыния, Италия, Болгария, Финляндия – эти страны были официальными союзниками гитлеровской Германии. Помимо них помощь оказывали и другие европейские государства. К примеру, двенадцать тысяч грузовиков Steyr 1500 войскам Гитлера предоставила Австрия, Франция произвела 15300 грузовиков Peugeot, 975 самоходных установок Marder прибыли с чешского завода в Праге.

После окончания войны эта тема не поднималась, советская власть не считала нужным «ворошить прошлое», а стремилась построить новую историческую общность, рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич. Однако с 1991 года в Прибалтике началась «реабилитация» фашизма, которая усиливается с каждым годом.

«Если процессы глорификации нацизма будут продолжаться такими темпами, то лет через 30–40 может появиться версия о Гитлере, как о объединителе и освободителе единой Европы», — посетовал эксперт.

Разумное объяснение таким настроениям есть, добавил Межевич. Европейцы не воспринимают войну как трагедию: если спросить, например, гражданина Польши о Второй мировой войне, он совершенно спокойно расскажет о своем деде, который воевал на стороне нацистов, а в лучшем случае просто работал на производстве или выращивал скот на благо Германии, заверил историк. Жизнь некоторых европейцев не сильно изменилась с приходом гитлеровских войск.

Напомним, что польские власти, наряду с гитлеровской Германией, ранее обвинили СССР в развязывании Второй мировой войны. Страна не пригласила президента РФ Владимира Путина на памятные мероприятия по поводу 75-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, а годовщину освобождения Варшавы советскими войсками в Польше и вовсе решили не праздновать. 27 июля 2019 года в эстонском Синимяэ прошла церемония чествования легионеров 20-й гренадерской дивизии ваффен-СС. В церемонии участвовал депутат парламента Эстонии Руубен Каалеп.

На вопрос: «Что в этой ситуации делать России?» - историки ответили однозначно: твердо отстаивать свою историческую правду.

«Надо выстроить четкую позицию по собственной истории и участию в войне. Нужно твердо ее придерживаться и аргументировать ее опубликованными документами», — заключил Гурьев.

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что страна будет изобличать любые попытки исказить историю и не даст никому перечеркнуть героическую летопись страны. 17 января 2020 года Министерство обороны РФ опубликовало рассекреченные документы из архивов к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов, в том числе о Варшавском восстании в сентябре 1944 года.