Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом

Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась коронавирусом, передает агентство IRNA.

«С учетом некоторых признаков заражения госпожи Эбтекар коронавирусом был проведен анализ, который оказался положительным», — сообщила агентству советник вице-президента.

По данным на 27 февраля, число зараженных коронавирусом в Иране достигло 245, из них – 26 с летальным исходом.

Число зараженных новым типом пневмонии в Китае уже превысило 78 тысяч человек, 2 744 скончались, больше 32 тысяч пациентов выздоровели. По последним данным ВОЗ, случаи заражения коронавирусом зафиксированы, помимо Китая, в 37 странах. Число зараженных за пределами КНР достигло 2 918, 44 человека скончались.