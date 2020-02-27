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Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом

Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом

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17:18   27 Февраля 2020
Весь мир

Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом

Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом

Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась коронавирусом, передает агентство IRNA.

«С учетом некоторых признаков заражения госпожи Эбтекар коронавирусом был проведен анализ, который оказался положительным», — сообщила агентству советник вице-президента.

По данным на 27 февраля, число зараженных коронавирусом в Иране достигло 245, из них – 26 с летальным исходом.

Число зараженных новым типом пневмонии в Китае уже превысило 78 тысяч человек, 2 744 скончались, больше 32 тысяч пациентов выздоровели. По последним данным ВОЗ, случаи заражения коронавирусом зафиксированы, помимо Китая, в 37 странах. Число зараженных за пределами КНР достигло 2 918, 44 человека скончались.

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Автор: Алина Бранцевич
#иран #коронавирус

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