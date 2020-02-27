Депутат Нилов хочет вернуть в Конституцию РФ институт нацполитики

В правительстве должен быть человек, который будет ответственным за информационную политику на государственных каналах, заявил депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, отвечая на вопрос журналистов «Царьграда».

В редакции телеканала парламентария попросили дать комментарий по поводу высказывания президента России Владимира Путина насчет программ вроде «Пусть говорят». По мнению Нилова, такие телевизионные шоу не должны сниматься за бюджетные деньги.

«Сделайте это запретным, ну, во всяком случае, за наши бюджетные деньги. Мною поданы поправки соответствующие в Конституцию <…> В них четко говорится о необходимости именно формирования государственной информационной политики Государственным Советом, правительством, которое должно эту программу, естественно, основывать на наших традициях, ценностях, на конституционных фундаментальных основах», — говорит Нилов.

Депутат признался, что он лично неоднократно поднимал вопрос о запрете подобных шоу на телевидении, но «к сожалению, пока все наши призывы не доходили». По его словам, Путина «все, кому положено» вчера смотрели и учли его слова. Однако не факт, что этого будет достаточно.

«Поэтому мое предложение — именно вернуть в Конституцию эти институты государственной национальной политики, пропаганды, воспитания, о чем вчера шла речь. И создать такой институт. А так, мы, что, по каждой передачке будем к Путину бегать опять? Ну не годится же это», — сетует Нилов.

Однако депутат уверен, что если даже соответствующие поправки попадут в Конституцию, процесс будет долгим, поскольку на телевидении уже привыкли «легко зарабатывать бабки».

Напомним, президент России Владимир Путин высказался относительно программ такого рода, как «Пусть говорят» на встрече с рабочей группой по внесению поправок к Конституции. Тогда президент выразил обеспокоенность присутствием этих шоу в эфирной сетке.