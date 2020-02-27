Анализ на коронавирус можно сдать только в госцентрах по направлению врача

Анализы на коронавирус можно сдать только в центрах гигиены и эпидемиологии по направлению врача, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Диагностику новой коронавирусной инфекции в России проводят только в этих центрах, в частные клиники тест-системы не поставляются», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что все эти учреждения обеспечены диагностическими тест-системами для выявления коронавируса, разработанными государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора.

Число зараженных новым типом пневмонии в Китае уже превысило 78 тысяч человек, 2 744 скончались, больше 32 тысяч пациентов выздоровели. По последним данным ВОЗ, случаи заражения коронавирусом зафиксированы, помимо Китая, в 37 странах. Число зараженных за пределами КНР достигло 2 918 человек, 44 заболевших скончались. На сегодняшний день в РФ коронавирус зафиксирован у трех россиян, которых эвакуировали в Казань с круизного лайнера Diamond Princess.